Финишная прямая (фильм, 2011) смотреть онлайн
Сюжет
Проведя пять лет в тюрьме, Лейла выходит на свободу. Она встречает молодого атлета Янника, который потерял зрение после несчастного случая. Несмотря на свою инвалидность, он продолжает практиковаться в беге, но ему нужен спутник-поводырь. Сама в прошлом атлет, Лейла решает помочь ему.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РВРежиссёр
Режис
Варнье
- РБАктриса
Рашида
Бракни
- СДАктёр
Сириль
Декур
- КСАктриса
Клементин
Селарье
- СБАктёр
Сейдина
Балде
- ТГАктёр
Тьерри
Годар
- ГГАктёр
Грегори
Гадебуа
- ГТАктёр
Готье
Тресор Макунда
- АБАктёр
Аладжи
Ба
- РГАктёр
Ромен
Гупиль
- МАктёр
Маттиас
Ван Каш
- РВСценарист
Режис
Варнье
- ЭКСценарист
Эдвин
Крюгер
- ЖКПродюсер
Жан
Коттен
- МЛПродюсер
Марк
Ладрай де Ляшарьер
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- Оператор
Лоран
Дайян
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл