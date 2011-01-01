Финишная прямая (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Проведя пять лет в тюрьме, Лейла выходит на свободу. Она встречает молодого атлета Янника, который потерял зрение после несчастного случая. Несмотря на свою инвалидность, он продолжает практиковаться в беге, но ему нужен спутник-поводырь. Сама в прошлом атлет, Лейла решает помочь ему.



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