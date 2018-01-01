Wink
Детям
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
Актёры и съёмочная группа фильма «Финес и Ферб: Покорение второго измерения»

Актёры и съёмочная группа фильма «Финес и Ферб: Покорение второго измерения»

Режиссёры

Дэн Повенмайр

Дэн Повенмайр

Dan Povenmire
Режиссёр
Джей Лендер

Джей Лендер

Jay Lender
Режиссёр
Джефф «Свомпи» Марш

Джефф «Свомпи» Марш

Jeff «Swampy» Marsh
Режиссёр

Актёры

Винсент Мартелла

Винсент Мартелла

Vincent Martella
АктёрPhineas Flynn / Phineas-2
Эшли Тисдейл

Эшли Тисдейл

Ashley Tisdale
АктрисаCandace Flynn / Candace-2
Томас Сэнгстер

Томас Сэнгстер

Thomas Sangster
АктёрFerb Fletcher
Кэролайн Ри

Кэролайн Ри

Caroline Rhea
АктрисаLinda Flynn-Fletcher / Linda-2 / дополнительные голоса
Ричард О’Брайэн

Ричард О’Брайэн

Richard O'Brien
АктёрLawrence Fletcher / Lawrence-2
Дэн Повенмайр

Дэн Повенмайр

Dan Povenmire
АктёрDr. Heinz Doofenshmirtz / Doof-2 / дополнительные голоса
Джефф «Свомпи» Марш

Джефф «Свомпи» Марш

Jeff «Swampy» Marsh
АктёрMajor Francis Monogram / Monogram-2
Элисон Стоунер

Элисон Стоунер

Alyson Stoner
АктрисаIsabella Garcia-Shapiro / Isabella-2
Роберт Гейлор

Роберт Гейлор

Bobby Gaylor
АктёрBuford Van Stomm / Buford-2

Сценаристы

Джон Колтон Бэрри

Джон Колтон Бэрри

Jon Colton Barry
Сценарист
Дэн Повенмайр

Дэн Повенмайр

Dan Povenmire
Сценарист
Джефф «Свомпи» Марш

Джефф «Свомпи» Марш

Jeff «Swampy» Marsh
Сценарист
Майкл Дидрих

Майкл Дидрих

Michael Diederich
Сценарист

Продюсеры

Наташа Копп

Наташа Копп

Natasha Kopp
Продюсер
Джефф «Свомпи» Марш

Джефф «Свомпи» Марш

Jeff «Swampy» Marsh
Продюсер
Дэн Повенмайр

Дэн Повенмайр

Dan Povenmire
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Череватенко

Дмитрий Череватенко

Актёр дубляжа
Мария Павлова

Мария Павлова

Актриса дубляжа
Антон Батырев

Антон Батырев

Актёр дубляжа
Настя Соколова

Настя Соколова

Актриса дубляжа
Дмитрий Корюков

Дмитрий Корюков

Актёр дубляжа

Художники

Алан Боднер

Алан Боднер

Alan Bodner
Художник

Композиторы

Дэнни Джейкоб

Дэнни Джейкоб

Danny Jacob
Композитор