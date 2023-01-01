Фея и каменный тролль (фильм, 2023) смотреть онлайн

Маленькая фея становится главной надеждой прекрасного леса, когда его жителям грозит страшная опасность. Сказка «Фея и каменный тролль» — мультфильм из Дании о дружбе и взаимовыручке.



Фея по имени Роза живет в цветочном кусте и следит за тем, чтобы бутоны на нем вовремя распускались. Однако Роза чувствует себя одиноко, ведь ей совсем не с кем играть. А еще по ночам ей сняться кошмары, в которых она чувствует приближение Каменной Тролльки, покинувшей Темные горы и угрожающей лесу. Тут Роза знакомится с молодой бабочкой, которая приносит в ее жизнь игры и веселье. Когда ее новая подруга исчезает, отправившись на лесной фестиваль эльфов, Роза понимает: случилось что-то непоправимое. Теперь фее предстоит победить свои страхи и отправиться в опасное приключение, чтобы победить Каменную Тролльку.



Кто присоединится к ней в этом путешествии, расскажет «Фея и каменный тролль» (2023). Смотреть онлайн мультфильм вы можете на нашем видеосервисе Wink.



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