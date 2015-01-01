Феррел выходит на поле (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Ferrell Takes the Field
Документальные, Комедии46 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Сюжет
Феррелл выходит на поле в 5 разных матчах, на 5 стадионах, за 10 разных команд и на 10 разных позициях. Заодно комик воздает дань американскому бейсболисту Берту Кампанерису, который полвека назад отыграл матч на 9 позициях за Канзас-Сити. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Документальные
Рейтинг
5.8 IMDb
- БМРежиссёр
Брайан
МакДжинн
- Актёр
Уилл
Феррелл
- РШАктёр
Роберт
Шеер
- ШГАктёр
Шон
Грэхэм
- ВУАктёр
Виктор
Уинтерс-Хунчо
- СБАктриса
Сара
Бет Комфорт
- ТХСценарист
Тони
Хинчклифф
- МФПродюсер
Майкл
Фара
- ДФПродюсер
Джо
Фаррелл
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- ДХПродюсер
Джо
Хардести
- КТХудожница
Кейт
Трефри
- КЭХудожница
Катрин
Эльхоффер
- БСМонтажёр
Брайан
Сторкел
- ДДКомпозитор
Джон
Дженнингс Бойд
- БЛКомпозитор
Брайан
Лэнгсбэрд