Феррел выходит на поле (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Феррелл выходит на поле в 5 разных матчах, на 5 стадионах, за 10 разных команд и на 10 разных позициях. Заодно комик воздает дань американскому бейсболисту Берту Кампанерису, который полвека назад отыграл матч на 9 позициях за Канзас-Сити. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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