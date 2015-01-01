Феррел выходит на поле
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Феррел выходит на поле

Феррел выходит на поле (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Ferrell Takes the Field
Документальные, Комедии46 мин18+
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Сюжет

Феррелл выходит на поле в 5 разных матчах, на 5 стадионах, за 10 разных команд и на 10 разных позициях. Заодно комик воздает дань американскому бейсболисту Берту Кампанерису, который полвека назад отыграл матч на 9 позициях за Канзас-Сити. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Феррел выходит на поле»

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