Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете – драконами, в волшебной Стране под названием «Баяла». Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира - королева темных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов.

