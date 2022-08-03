Феи: Тайна страны драконов (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, Bayala: A Magical Adventure
Мультфильм, Приключения80 мин6+
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О фильме
Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете – драконами, в волшебной Стране под названием «Баяла». Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира - королева темных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов.
СтранаГермания, Люксембург
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АЯРежиссёр
Айна
Ярвин
- ММАктриса
Мэдисон
Маллахи
- ДУАктриса
Джессика
Уэбб
- СПАктриса
Сара
Петерсен
- МТАктёр
Марк
Томпсон
- ГМАктёр
Грегори
Макс
- ЛОАктриса
Лиза
Ортис
- РБАктриса
Ребекка
Бекер
- ККАктриса
Кэтрин
Кэхилл
- ЛУАктриса
Луиз
Уайт
- ШКАктриса
Шеннон
Конли
- ПХСценарист
Памела
Хикки
- ДХСценарист
Джеффри
Хилтон
- ДМСценарист
Дэннис
МакКой
- ЭКПродюсер
Эмели
Кристианс
- СХПродюсер
Стефан
Херцог
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- НКАктриса дубляжа
Наталья
Кущ
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков