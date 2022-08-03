Феи: Тайна страны драконов
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Детям
Феи: Тайна страны драконов

Феи: Тайна страны драконов (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.92019, Bayala: A Magical Adventure
Мультфильм, Приключения80 мин6+

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О фильме

Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете – драконами, в волшебной Стране под названием «Баяла». Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира - королева темных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов.

Страна
Германия, Люксембург
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Феи: Тайна страны драконов»