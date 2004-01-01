Фаренгейт 9/11 (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Документальное исследование причастности Джорджа Буша к трагедии 11 сентября… Главные темы фильма — истоки терроризма и события 11 сентября 2001 года. В фильме Мур расследует тесные связи, существовавшие между двумя «кланами», двумя поколениями Бушей и двумя поколениями бен Ладенов. Автор кар�тины утверждает, что между Джорджем Бушем-старшим и отцом Усамы бен Ладена существовали прочные деловые связи. Они сложились, когда Буш-старший еще находился на посту президента США, долгое время поддерживались и были разорваны лишь через два месяца после чудовищных терактов, осуществленных против США в 2001 году.



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