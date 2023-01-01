Фантоцци (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Бухгалтер средних лет Уго Фантоцци живeт в бедно обставленной квартире с нелюбимой женой и уродливой дочерью. Его жизнь полна неудач и разочарований, несчастья сыплются на него, как из ведра. Однако Фантоцци не лишeн самоиронии и чувства собственного достоинства.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЛСРежиссёр
Лучано
Сальче
- ПВАктёр
Паоло
Вилладжо
- АМАктриса
Анна
Маццамауро
- ЖРАктёр
Жижи
Редер
- ДААктёр
Джузеппе
Анатрелли
- УД�Актёр
Умберто
Д’Орси
- ЛБАктриса
Лью
Босисио
- ДЭАктёр
Дино
Эмануэлли
- ПФАктёр
Плинио
Фернандо
- ППАктёр
Паоло
Паолони
- ЕТАктриса
Елена
Триколи
- ЛБСценарист
Леонардо
Бенвенути
- ПДСценарист
Пьеро
Де Бернарди
- ЛССценарист
Лучано
Сальче
- ПВСценарист
Паоло
Вилладжо
- ДБПродюсер
Джованни
Бертолуччи
- ОНХудожница
Ориетта
Насалли-Рокка
- ОДХудожник
Освальдо
Дезидери
- АСМонтажёр
Амедео
Сальфа
- ЭМОператор
Эрико
Менцер
- ФФКомпозито�р
Фабио
Фрицци
- ВТКомпозитор
Винс
Темпера