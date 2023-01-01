Фантоцци
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Фантоцци
8.61975, Fantozzi
Комедии103 мин0+

Фантоцци (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бухгалтер средних лет Уго Фантоцци живeт в бедно обставленной квартире с нелюбимой женой и уродливой дочерью. Его жизнь полна неудач и разочарований, несчастья сыплются на него, как из ведра. Однако Фантоцци не лишeн самоиронии и чувства собственного достоинства.

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантоцци»

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