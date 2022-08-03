Фантазии для взрослых (фильм, 2021) смотреть онлайн

Киноальманах из шести новелл о поисках новизны в любовных отношениях, снятый истинными экспертами – французами. Молодые влюбленные понимают, что самой желанной сексуальной практикой для них является воздержание. Тем временем, умудренные опытом супруги экспериментируют с ролевыми играми и в одном из них открывается настоящий актерский талант. Еще одна пара средних лет решает снять эротическое хоум-видео, а новоиспеченный жених фантазирует о сестре своей невесты. К чему всe это приведет?

