Фантазии для взрослых (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.82021, Les fantasmes
Комедия101 мин18+

О фильме

Киноальманах из шести новелл о поисках новизны в любовных отношениях, снятый истинными экспертами – французами. Молодые влюбленные понимают, что самой желанной сексуальной практикой для них является воздержание. Тем временем, умудренные опытом супруги экспериментируют с ролевыми играми и в одном из них открывается настоящий актерский талант. Еще одна пара средних лет решает снять эротическое хоум-видео, а новоиспеченный жених фантазирует о сестре своей невесты. К чему всe это приведет?

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

