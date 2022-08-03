Фантазии для взрослых (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.82021, Les fantasmes
Комедия101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Киноальманах из шести новелл о поисках новизны в любовных отношениях, снятый истинными экспертами – французами. Молодые влюбленные понимают, что самой желанной сексуальной практикой для них является воздержание. Тем временем, умудренные опытом супруги экспериментируют с ролевыми играми и в одном из них открывается настоящий актерский талант. Еще одна пара средних лет решает снять эротическое хоум-видео, а новоиспеченный жених фантазирует о сестре своей невесты. К чему всe это приведет?
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДФРежиссёр
Давид
Фонкинос
- СФРежиссёр
Стефан
Фонкинос
- КВАктриса
Карин
Вьяр
- Актриса
Кароль
Буке
- Актриса
Моника
Беллуччи
- Актёр
Дени
Подалидес
- Актриса
Сюзанн
Клеман
- МБАктёр
Матис
Барбедетт
- ПКАктриса
Полин
Клеман
- ГКАктёр
Гаэль
Камилинди
- ЖЛАктёр
Жереми
Липман
- ЭКАктёр
Эмерик
Комеруа
- ДФСценарист
Давид
Фонкинос
- СФСценарист
Стефан
Фонкинос
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- ДХПродюсер
Джэми
Хилтон
- ИТАктриса дубляжа
Ирина
Ткаленко
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЛААктриса дубляжа
Людмила
Ардельян
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафин
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- АКОператор
Алексис
Кавиршин