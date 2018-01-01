Фантазеры (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.52018, Ricchi di fantasia
Комедии98 мин12+
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Сюжет
Серджо и Сабрина любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что материально зависимы от своих партнеров. Все меняется, когда коллеги Серджо в шутку заставляют его поверить, что он выиграл в лотерее 3 миллиона евро. Убежденный в том, что разбогател, Серджо решает отказаться от старой жизни и, наконец, воссоединиться с Сабриной. Когда они поймут, что выигрыша нет, останется только одно — скрывать это от близких, отправившись всем вместе в необычное путешествие.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ФМРежиссёр
Франческо
Миччике
- Актёр
Серджо
Кастеллитто
- СФАктриса
Сабрина
Ферилли
- ВФАктриса
Валерия
Фабрици
- МДАктриса
Матильда
Джоли
- АКАктёр
Антонио
Катания
- АААктриса
Антонелла
Аттили
- ДГАктёр
Джанфранко
Галло
- ПТАктриса
Паола
Тициана Кручиани
- ЛИАктёр
Луиджи
Имола
- ССАктриса
Сирия
Симеони
- ФБСценарист
Фабио
Бонифаччи
- ФМСценарист
Франческо
Миччике
- ФЛПродюсер
Фульвио
Лучизано
- АКОператор
Арнальдо
Катинари
- ФЧКомпозитор
Франческо
Черази