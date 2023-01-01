Фанни (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм начинается примерно с того места, чем закончился фильм «Мариус». Судно отходит от порта, направляясь в научную экспедицию и на борту которого находится Мариус. После отъезда Мариуса, Фанни осознает, что ждет ребенка. Хорошо, что рядом находится богатый вдовец Панисс, который давно имел на нее виды.



Не желая опорочить честь семьи, и под нажимом матери, она выходит замуж за Панисса, который на 30 лет старше нее, но признается ему, что ждет ребенка. А бездетный Панисс и рад этому. Единственное, о чем Панисс просит Фанни, так это никому не говорить, что ребенок – не от него. Он хочет воспитать его, как собственного сына и наследника…



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