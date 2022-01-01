Фальсификатор (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Историческая драма, вдохновленная судьбой художника Сиома Шонхауза, жившего в Германии во время Второй мировой войны. Берлин, 1942 год. Юноша по имени Сиом обитает в большом доме, принадлежавшем его родителям-евреям, которые недавно «переехали на Восток». Внешность Сиома помогает ему выдавать себя за немца, а талант к подделке документов позволяет сделать себе удостоверение солдата. Так у Сиома появляется неофициальная работа фальсификатора. Не раз он подвергает свою жизнь опасности, полагаясь на поддержку своего соседа Дета. Как долго Сиом сможет обманывать фашистское государство, расскажет фильм 2022 года «Фальсификатор» – смотрите его онлайн на Wink.



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