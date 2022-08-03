Фальшивомонетчики (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Die Fälscher
Драма, Криминал94 мин18+
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О фильме
Берлин, 1936 год. Короля фальшивомонетчиков еврейского происхождения Соломона берут с поличным и доставляют в концлагерь, где знаменитому мошеннику приходится выживать, рисуя картины фашистской пропаганды. Опытный «блинопек» Соломон оказывается перед нелегким выбором: работать на фашистов или погибнуть…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ШРРежиссёр
Штефан
Рузовицки
- КМАктёр
Карл
Маркович
- Актёр
Аугуст
Диль
- ДШАктёр
Девид
Штрисов
- МБАктёр
Мартин
Брамбах
- АЦАктёр
Август
Цирнер
- ФШАктёр
Файт
Штюбнер
- СУАктёр
Себастьян
Урцендовски
- АШАктёр
Андреас
Шмидт
- Актёр
Тило
Прюкнер
- ЛКАктёр
Ленн
Кудрявицки
- ШРСценарист
Штефан
Рузовицки
- АБСценарист
Адольф
Бюргер
- ЙАПродюсер
Йозеф
Айхгольцер
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- БНМонтажёр
Бритта
Налер
- БНОператор
Бенедикт
Нойенфельс