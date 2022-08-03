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Фальшивомонетчики

Фальшивомонетчики (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Die Fälscher
Драма, Криминал94 мин18+

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О фильме

Берлин, 1936 год. Короля фальшивомонетчиков еврейского происхождения Соломона берут с поличным и доставляют в концлагерь, где знаменитому мошеннику приходится выживать, рисуя картины фашистской пропаганды. Опытный «блинопек» Соломон оказывается перед нелегким выбором: работать на фашистов или погибнуть…

Страна
Германия, Австрия
Жанр
Военный, Исторический, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фальшивомонетчики»