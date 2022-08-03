Берлин, 1936 год. Короля фальшивомонетчиков еврейского происхождения Соломона берут с поличным и доставляют в концлагерь, где знаменитому мошеннику приходится выживать, рисуя картины фашистской пропаганды. Опытный «блинопек» Соломон оказывается перед нелегким выбором: работать на фашистов или погибнуть…

