8.02021, Fake Famous
Документальный83 мин18+
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Фальшивая популярность (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Документальный проект о хайпе и влиянии соцсетей на нашу жизнь покажет, что в современных реалиях мечта Энди Уорхола о 15 минутах славы осуществляется легко: достаточно накрутить подписчиков и засыпать публикации «лайками». Но можно ли «сотворить» знаменитость или реальное сияние не подделать? Создатели фильма попытаются выяснить это с помощью эксперимента по накрутке фолловеров для трех добровольцев. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb