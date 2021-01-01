Фальшивая популярность (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный проект о хайпе и влиянии соцсетей на нашу жизнь покажет, что в современных реалиях мечта Энди Уорхола о 15 минутах славы осуществляется легко: достаточно накрутить подписчиков и засыпать публикации «лайками». Но можно ли «сотворить» знаменитость или реальное сияние не подделать? Создатели фильма попытаются выяснить это с помощью эксперимента по накрутке фолловеров для трех добровольцев. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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