Эй, Арнольд! Кино из джунглей (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.82017, Hey Arnold: The Jungle Movie
Мультфильм, Фэнтези77 мин6+
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О фильме
Воспитанный бабушкой и дедушкой, школьник Арнольд вместе с друзьями отправляется по следам своих родителей, которые давным-давно пропали в дикой и загадочной глубинке Центральной Америки.
СтранаЮжная Корея, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- РМРежиссёр
Рэйми
Музкиз
- СЛРежиссёр
Стью
Ливингстон
- МКАктёр
Мэйсон
Коттон
- БФАктёр
Бенжамин
Флорес мл.
- ФСАктриса
Франческа
Смит
- КБАктёр
Крэйг
Бартлетт
- АСАктриса
Антониетта
Стелла
- ДКАктёр
Дэн
Кастелланета
- ТМАктриса
Тресс
МакНилл
- МЛАктёр
Морис
ЛаМарш
- ДЮАктёр
Джет
Юргенсмейер
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- КБСценарист
Крэйг
Бартлетт
- ДПСценарист
Джозеф
Парди
- КБПродюсер
Крэйг
Бартлетт
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДЛКомпозитор
Джим
Лэнг