Эй, Арнольд! Кино из джунглей
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Эй, Арнольд! Кино из джунглей

Эй, Арнольд! Кино из джунглей (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.82017, Hey Arnold: The Jungle Movie
Мультфильм, Фэнтези77 мин6+

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О фильме

Воспитанный бабушкой и дедушкой, школьник Арнольд вместе с друзьями отправляется по следам своих родителей, которые давным-давно пропали в дикой и загадочной глубинке Центральной Америки.

Страна
Южная Корея, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эй, Арнольд! Кино из джунглей»