8.62021, Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни
Документальные75 мин12+
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Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
В 2008 году сборная России по футболу под руководством голландца Гуса Хиддинка сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В четвертьфинале Россия обыграла главных фаворитов турнира – Нидерланды, подарив бессонную ночь счастья всей стране. В документальном фильме Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев и многие другие вспоминают Евро-2008 и рассуждают о том, как Гус Хиддинк изменил российский футбол.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- ССРежиссёр
Солтан
Сунгатуллин
- АААктёр
Андрей
Аршавин
- ССАктёр
Сергей
Семак
- КЗАктёр
Константин
Зырянов
- СИАктёр
Сергей
Игнашевич
- ДСАктёр
Дмитрий
Сычёв
- ИСАктёр
Игорь
Семшов
- РШАктёр
Роман
Широков
- АКАктёр
Александр
Кержаков
- АБАктёр
Александр
Бородюк
- ИКАктёр
Игорь
Корнеев
- АДСценарист
Александр
Дорский
- АДПродюсер
Александр
Дорский
- АХПродюсер
Антон
Хнкоян
- ОХПродюсер
Олег
Халиулин
- АБПродюсер
Алексей
Балухтин
- ССМонтажёр
Солтан
Сунгатуллин
- МВМонтажёр
Максим
Воеводин
- РКОператор
Руслан
Косенко