Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни
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Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни
8.62021, Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни
Документальные75 мин12+

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Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В 2008 году сборная России по футболу под руководством голландца Гуса Хиддинка сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В четвертьфинале Россия обыграла главных фаворитов турнира – Нидерланды, подарив бессонную ночь счастья всей стране. В документальном фильме Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев и многие другие вспоминают Евро-2008 и рассуждают о том, как Гус Хиддинк изменил российский футбол.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни»

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