Wink
Фильмы
Эволюция
Актёры и съёмочная группа фильма «Эволюция»

Актёры и съёмочная группа фильма «Эволюция»

Режиссёры

Люсиль Хадзихалилович

Люсиль Хадзихалилович

Lucile Hadzihalilovic
Режиссёр

Актёры

Марта Бланк

Марта Бланк

Marta Blanc
АктрисаNurse
Макс Бребант

Макс Бребант

Max Brebant
АктёрNicolas
Роксана Дюран

Роксана Дюран

Roxane Duran
АктрисаStella
Жюли-Мари Парментье

Жюли-Мари Парментье

Julie-Marie Parmentier
АктрисаLa mère
Мэтью Гольдфельд

Мэтью Гольдфельд

Mathieu Goldfeld
АктёрVictor
Ниссим Ренард

Ниссим Ренард

Nissim Renard
АктёрFranck
Шанталь Эме

Шанталь Эме

Chantal Aimée
Актриса

Сценаристы

Люсиль Хадзихалилович

Люсиль Хадзихалилович

Lucile Hadzihalilovic
Сценарист

Продюсеры

Анхелес Эрнандес

Анхелес Эрнандес

Ángeles Hernández
Продюсер
Давид Матаморос

Давид Матаморос

David Matamoros
Продюсер
Жюльен Наво

Жюльен Наво

Julien Naveau
Продюсер
Сильви Дантон

Сильви Дантон

Sylvie Danton
Продюсер