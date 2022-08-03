Эволюция (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

11-летний Николас живет с матерью на изолированном острове, населенном такими же мальчиками и их мамами. Николас исследует морское дно, чтобы найти там рыб, но находит тело. Или ему это только показалось, и вместо тела была лишь морская звезда? С каждым днем у Николаса появляется всe больше вопросов и подозрений. Мальчиков помещают в больницу, в чьих зеленых стенах детей как будто бы от чего-то лечат, а, может быть, женщины проводят над ними странный эксперимент, чтобы избавиться от бремени материнства?

