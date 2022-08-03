Эверест. Достигая невозможного (фильм, 2013) смотреть онлайн

Эпическое повествование о первом триумфальном восхождении на вершину Эвереста, предпринятом скромным пчеловодом из новозеландского Окланда Эдмундом Хиллари и его проводником Тенцингом Норгеем. История обыкновенного человека, который сражался с собственными «демонами сомнения», а в результате покорил самую высокую вершину мира.

