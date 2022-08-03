Эверест. Достигая невозможного
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Эверест. Достигая невозможного

Эверест. Достигая невозможного (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.22013, Beyond the Edge
Документальный, Исторический86 мин18+

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О фильме

Эпическое повествование о первом триумфальном восхождении на вершину Эвереста, предпринятом скромным пчеловодом из новозеландского Окланда Эдмундом Хиллари и его проводником Тенцингом Норгеем. История обыкновенного человека, который сражался с собственными «демонами сомнения», а в результате покорил самую высокую вершину мира.

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Исторический, Драма, Документальный
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb