Ева: Искусственный разум
Актёры и съёмочная группа фильма «Ева: Искусственный разум»

Режиссёры

Кике Маильо

Kike Maíllo
Режиссёр

Актёры

Клаудия Вега

Claudia Vega
АктрисаEva
Даниэль Брюль

Daniel Brühl
АктёрAlex Garel
Марта Этура

Marta Etura
АктрисаLana Levy
Альберто Амман

Alberto Ammann
АктёрDavid Garel
Анн Кановас

Anne Canovas
АктрисаJulia
Льюис Омар

Lluís Homar
АктёрMax
Сара Роса Лосилья

Sara Rosa Losilla
АктрисаPrototipo 519 (в титрах: Sara Rosa)
Манель Дуэсо

Manel Dueso
АктёрProfesor (в титрах: Manuel Dueso)
Она Косамикела

Ona Casamiquela
АктрисаDorotea
Питер Вайвз Ньюи

Peter Vives Newey
АктёрEric

Сценаристы

Серхи Бельбель

Sergi Belbel
Сценарист
Кристина Клементе

Cristina Clemente
Сценарист
Марти Рока

Martí Roca
Сценарист
Айнца Серра

Aintza Serra
Сценарист

Продюсеры

Серхи Касамитхана

Sergi Casamitjana
Продюсер
Франческ Оливарес

Francesc Olivares
Продюсер
Крус Родригес

Cruz Rodríguez
Продюсер

Художники

Лайя Колет

Laia Colet
Художница
Джемма Фаурия

Gemma Fauria
Художница
Мария Хиль

María Gil
Художница

Монтажёры

Елена Руис

Elena Ruiz
Монтажёр

Операторы

Арнау Вальс Коломер

Arnau Valls Colomer
Оператор

Композиторы

Евгений Гальперин

Evgueni Galperine
Композитор