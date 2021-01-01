Этому быть! (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Два абсолютно непохожих человека вынуждены вместе отправиться на юг Франции. Один счастлив не смотря ни на что, другой — вечно недоволен. В конце наполненного приключениями пути они поймут, что не так уж си�льно отличаются друг от друга. Иногда стоит оглянуться вокруг и понять, что все познается в сравнении. И тогда жизнь заиграет новыми красками!



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