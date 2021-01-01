Этому быть! (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Два абсолютно непохожих человека вынуждены вместе отправиться на юг Франции. Один счастлив не смотря ни на что, другой — вечно недоволен. В конце наполненного приключениями пути они поймут, что не так уж си�льно отличаются друг от друга. Иногда стоит оглянуться вокруг и понять, что все познается в сравнении. И тогда жизнь заиграет новыми красками!
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- БКРежиссёр
Бернар
Кампан
- АЖРежиссёр
Александр
Жольен
- БКАктёр
Бернар
Кампан
- АЖАктёр
Александр
Жольен
- ТДАктриса
Тифен
Давьо
- ЖРАктриса
Жюли-Анна
Рот
- ЛКАктриса
Ла
Касту
- МБАктриса
Мари
Бенати
- МКАктриса
Мэрилин
Канто
- ЭПАктриса
Энн-Валери
Пайе
- СМАктриса
София
Мануша
- ЭГСценарист
Элен
Гренийон
- АЖСценарист
Александр
Жольен
- БКСценарист
Бернар
Кампан
- МПСценарист
Мануэль
Пурье
- ФГПродюсер
Филипп
Годо
- БКПродюсер
Бернар
К�ампан
- КООператор
Кристоф
Оффенштейн