Это катастрофа
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Это катастрофа

Это катастрофа (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, It's a Disaster
Драма, Комедия86 мин18+

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О фильме

В центре сюжета черной комедии восемь друзей, которые собираются на традиционный воскресный обед. В ходе трапезы внезапно отключается электричество, и герои оказываются во власти странной силы. Отрезанные от остального мира они начинают постепенно сходить с ума.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.4 IMDb