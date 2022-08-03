Это катастрофа (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, It's a Disaster
Драма, Комедия86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В центре сюжета черной комедии восемь друзей, которые собираются на традиционный воскресный обед. В ходе трапезы внезапно отключается электричество, и герои оказываются во власти странной силы. Отрезанные от остального мира они начинают постепенно сходить с ума.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ТБРежиссёр
Тодд
Бергер
- РБАктриса
Рейчел
Бостон
- КБАктёр
Кевин
Бреннан
- Актёр
Дэвид
Кросс
- АФАктриса
Америка
Феррера
- ДГАктёр
Джефф
Грэйс
- ЭХАктриса
Эринн
Хэйс
- БМАктёр
Блэйз
Миллер
- Актриса
Джулия
Стайлз
- ДДАктриса
Джесси
Дрэйпер
- ЛЭАктриса
Лаура
Эдкин
- ТБСценарист
Тодд
Бергер
- ГБПродюсер
Гордон
Бижелонич
- ДГПродюсер
Джефф
Грэйс
- БДПродюсер
Бретт
Д. Томпсон
- ДТПродюсер
Датари
Тернер
- НШОператор
Нэнси
Шрайбер