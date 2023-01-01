Фильм ЭТ 2023 смотреть онлайн

Сюжет

Новый совместный проект знаменитых якутских режиссеров Степана Бурнашева («Айта», «Черный снег») и Дмитрия Давыдова («Пугало», «Молодость») о природе человеческих отношений. Хлесткий альманах объединил в себе очень разные истории: забавные, страшные — и жизненные. Все они так или иначе затрагивают умение людей общаться друг с другом — навык, который в нашем обществе как будто ушел на второй план. В отличие от предыдущего совместного проекта Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева «ЫТ», в котором рассматривались взаимоотношения жителей деревни, «ЭТ» концентрируется на городской среде. Эти волнующие бытовые истории наверняка покажутся зрителям близкими и знакомыми. Смотреть фильм «ЭТ» 2023 года можно онлайн в видеосервисе Wink.



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