Фильм ЭТ 2023 смотреть онлайн
Сюжет
Новый совместный проект знаменитых якутских режиссеров Степана Бурнашева («Айта», «Черный снег») и Дмитрия Давыдова («Пугало», «Молодость») о природе человеческих отношений. Хлесткий альманах объединил в себе очень разные истории: забавные, страшные — и жизненные. Все они так или иначе затрагивают умение людей общаться друг с другом — навык, который в нашем обществе как будто ушел на второй план. В отличие от предыдущего совместного проекта Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева «ЫТ», в котором рассматривались взаимоотношения жителей деревни, «ЭТ» концентрируется на городской среде. Эти волнующие бытовые истории наверняка покажутся зрителям близкими и знакомыми. Смотреть фильм «ЭТ» 2023 года можно онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- СБРежиссёр
Степан
Бурнашев
- ДДРежиссёр
Дмитрий
Давыдов
- НСАктриса
Наталья
Слепцова-Корякина
- ЛААктриса
Лира
Алексеева
- ТСАктриса
Татьяна
Степанова
- ЮШАктёр
Юрий
Широких
- АПАктриса
Айыына
Пудова
- ВБАктриса
Владислава
Багирова
- МААктёр
Михаил
Апросимов
- ВВАктёр
Валентин
Воробьев
- ИТАктёр
Иван
Тарасов
- ВСАктёр
Василий
Слепцов
- СБСценарист
Степан
Бурнашев
- ДДСценарист
Дмитрий
Давыдов
- СБПродюсер
Степан
Бурнашев
- ДДПродюсер
Дмитрий
Давыдов
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЛПХудожница
Любовь
Платонова
- СБМонтажёр
Степан
Бурнашев
- НПОператор
Николай
Петров
- ТТКомпозитор
Тео
Тао
- ИМКомпозитор
Илья
Масленников
- СГКомпозитор
Сергей
Говорун