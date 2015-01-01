Естественный отбор (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Драма о старшекласснике, который понимает, что его новый друг — опасный социопат. В главной роли Мэйсон Дай из «Очень странных дел». Старшеклассник Тайлер Эванс переезжает вместе с матерью в другой город и поступает в новую школу. Ему приходится терпеть издевки старожилов, пока однажды за него не заступается Индрид ― крутой одиночка, который с презрением относится к окружающим. Подростки начинают дружить, но чем лучше Тайлер узнает нового друга, тем тревожнее ему становится. Он понимает, что Индрид собирается устроить в школе самосуд, и пытается предотвратить трагедию. Каким будет финал этой истории, расскажет драма «Естественный отбор» — фильм 2015 можно смотреть онлайн на Wink.



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