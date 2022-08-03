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Если б я была мужчиной

Если б я была мужчиной (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Si j'étais un homme
Комедия94 мин18+

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О фильме

Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается с мужским достоинством между ног! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Если б я была мужчиной»