Если б я была мужчиной (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Si j'étais un homme
Комедия94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается с мужским достоинством между ног! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ОДРежиссёр
Одри
Дана
- ОДАктриса
Одри
Дана
- Актёр
Кристиан
Клавье
- ЭЭАктёр
Эрик
Элмоснино
- АБАктриса
Алис
Белаиди
- АГАктёр
Антуан
Гуи
- ЖДАктриса
Жозефин
Драй
- ВБАктриса
Виктуар
Брюнелль-Реми
- ЖМАктриса
Жезабель
Маркус
- ЙТАктриса
Йохана
Толедано
- ОДСценарист
Одри
Дана
- ММСценарист
Мюриэлль
Магеллан
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- ВЛМонтажёр
Вероника
Ланж
- ЭДКомпозитор
Эммануэль
Д’Орландо