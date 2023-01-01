Эскалация (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Бывшего копа обвиняют в убийстве брата, которого он не совершал, и мужчина начинает свои поиски виновных. Фильм «Эскалация» — остросюжетный боевик о том, что против системы лучше идти с кулаками и не в одиночку.



Полицейский, отошедший от дел, приезжает на малую родину по личному делу. Он хочет повидаться с братом, но неожиданно находит его в луже крови. В квартиру вламывается полицейский, который сразу делает выводы и открывает огонь. Едва спасшись, главный герой понимает, что полиция города коррумпирована, дело сфабриковано, и теперь на него ведется охота. Несправедливо обвиненный решает сам найти преступника, но для этого ему предстоит выдержать не один бой со стражами порядка, а также достучаться до молодого детектива, который тоже подозревает в этом слишком ладно скроенном деле подвох.



Смогут ли герои докопаться до правды и восстановить справедливость? Об этом расскажет «Эскалация», фильм 2023 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.



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