Эскалация
Wink
Фильмы
Эскалация
7.72023, Escalation
Боевик84 мин18+

Эскалация (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Бывшего копа обвиняют в убийстве брата, которого он не совершал, и мужчина начинает свои поиски виновных. Фильм «Эскалация» — остросюжетный боевик о том, что против системы лучше идти с кулаками и не в одиночку.

Полицейский, отошедший от дел, приезжает на малую родину по личному делу. Он хочет повидаться с братом, но неожиданно находит его в луже крови. В квартиру вламывается полицейский, который сразу делает выводы и открывает огонь. Едва спасшись, главный герой понимает, что полиция города коррумпирована, дело сфабриковано, и теперь на него ведется охота. Несправедливо обвиненный решает сам найти преступника, но для этого ему предстоит выдержать не один бой со стражами порядка, а также достучаться до молодого детектива, который тоже подозревает в этом слишком ладно скроенном деле подвох.

Смогут ли герои докопаться до правды и восстановить справедливость? Об этом расскажет «Эскалация», фильм 2023 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.

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Страна
Канада
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.4 IMDb