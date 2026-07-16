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Фильмы
Еще один длинный день
Актёры и съёмочная группа фильма «Еще один длинный день»

Актёры и съёмочная группа фильма «Еще один длинный день»

Режиссёры

Елена Ванина

Елена Ванина

Режиссёр
Кирилл Кулагин

Кирилл Кулагин

Режиссёр

Сценаристы

Елена Ванина

Елена Ванина

Сценарист
Кирилл Кулагин

Кирилл Кулагин

Сценарист

Продюсеры

Александра Бортич

Александра Бортич

Продюсер

Монтажёры

Елена Хорева

Елена Хорева

Монтажёр
Елена Ванина

Елена Ванина

Монтажёр
Кирилл Кулагин

Кирилл Кулагин

Монтажёр

Операторы

Кирилл Кулагин

Кирилл Кулагин

Оператор