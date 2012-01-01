Ешь Спи Умри (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Герои фильма — мусульманские иммигранты из Балкан: двадцатилетняя девушка Раша, и ее отец, живущие в одном из спальных районов региона Сконе. Раша несколько лет работает упаковщицей на заводе, но внезапно оказывается среди тех, кто попадает под сокращение. Центр по трудоустройству «кормит» их обещаниями и выдумывает нелепые занятия, которые «помогут» при поиске новой работы.



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