Эсфирь и царь (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Эта история произошла во времена царствования Артаксеркса — правителя ста двадцати семи областей от Индии до Эфиопии. Однажды царь устроил великий семидневный пир, посвященный трехлетию своего царствования. Когда развеселилось от вина его сердце, приказал он своим евнухам привести к нему царицу Астинь. Но царица отказалась явиться.
СтранаСША, Италия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- РУРежиссёр
Рауль
Уолш
- МБРежиссёр
Марио
Бава
- Актриса
Джоан
Коллинз
- РИАктёр
Ричард
Иган
- ДОАктёр
Денис
О’Ди
- СФАктёр
Серджо
Фантони
- РБАктёр
Рик
Батталья
- РБАктёр
Ренато
Бальдини
- ГТАктёр
Габриэле
Тинти
- РНАктриса
Розальба
Нери
- РБАктёр
Роберт
Бьюкэнэн
- ДРАктриса
Даниэла
Рокка
- РУСценарист
Рауль
Уолш
- ЭДСценарист
Эннио
Де Кончини
- РУПродюсер
Рауль
Уолш
- МБОператор
Марио
Бава
- АФКомпозитор
Анджело
Франческо Лаваньино
- РНКомпозитор
Роберто
Николози