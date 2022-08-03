Эсфирь и царь
Wink
Фильмы
Эсфирь и царь
8.51960, Esther and the King
Драма, Мелодрама109 мин12+

Эсфирь и царь (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Эта история произошла во времена царствования Артаксеркса — правителя ста двадцати семи областей от Индии до Эфиопии. Однажды царь устроил великий семидневный пир, посвященный трехлетию своего царствования. Когда развеселилось от вина его сердце, приказал он своим евнухам привести к нему царицу Астинь. Но царица отказалась явиться.

Страна
США, Италия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эсфирь и царь»