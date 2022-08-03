Есения
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Есения

Есения (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

9.61971, Yesenia
Драма, Мелодрама126 мин18+

О фильме

Две девушки страстно любят бравого офицера Освальдо. Живущая в роскоши обладает ангельским характером и неизлечимо больна. Другая воспитана цыганами и с детства лишена всего, что принадлежит ей по праву. Черные очи и гибкий стан красавицы Есении навек сразили хладнокровного покорителя женщин, капитана Освальдо.

Страна
Мексика
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Есения»