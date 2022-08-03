Есения (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Две девушки страстно любят бравого офицера Освальдо. Живущая в роскоши обладает ангельским характером и неизлечимо больна. Другая воспитана цыганами и с детства лишена всего, что принадлежит ей по праву. Черные очи и гибкий стан красавицы Есении навек сразили хладнокровного покорителя женщин, капитана Освальдо.

