Есения (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
9.61971, Yesenia
Драма, Мелодрама126 мин18+
О фильме
Две девушки страстно любят бравого офицера Освальдо. Живущая в роскоши обладает ангельским характером и неизлечимо больна. Другая воспитана цыганами и с детства лишена всего, что принадлежит ей по праву. Черные очи и гибкий стан красавицы Есении навек сразили хладнокровного покорителя женщин, капитана Освальдо.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АБРежиссёр
Альфредо
Б. Кревенна
- ЖААктриса
Жаклин
Андере
- ХЛАктёр
Хорхе
Лават
- ИЛАктриса
Ирма
Лосано
- ХГАктёр
Хуан
Гальярдо
- ОМАктёр
Оскар
Морелли
- ПСАктриса
Пилар
Сен
- ИКАктриса
Исабела
Корона
- КМАктриса
Клаудия
Мартель
- АРАктриса
Алисия
Родригес
- АБАктёр
Аугусто
Бенедико
- ХАСценарист
Хулио
Алехандро
- ИВСценарист
Иоланда
Варгас Дульче
- НВАктриса дубляжа
Нелли
Витепаш
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Боголюбов
- АПАктриса дубляжа
Александра
Панова
- ЯБАктёр дубляжа
Яков
Беленький
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Балашов
- ХООператор
Хосе
Ортис Рамос