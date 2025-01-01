Эрнесто Меркадо vs Дейнер Беррио
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Эрнесто Меркадо vs Дейнер Беррио

Эрнесто Меркадо vs Дейнер Беррио (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Ernesto Mercado vs. Deiner Berrio
Спортивный24 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Самое сложное испытание в карьере юного таланта Эрнесто Меркадо – десятираундовый бой против Дейнера Беррио, который старше его на десять лет. За три года профессионального пути американец пока так и не узнал, что такое поражение. Молодость или опыт?

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Жанр
Спортивный
Время
24 мин / 00:24

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