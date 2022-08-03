Эпплтон (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
C наступлением суровой зимы в небольшом городке Эпплтон, штат Висконсин, вновь объявился Митчелл – бандит, который прежде терроризировал жителей. Когда-то от его рук погиб отец Мэдди Баллистер, и теперь она намерена разыскать злодея и отомстить.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДКРежиссёр
Джимми
Коста
- ЭЗАктриса
Элисон
Зике
- ТДАктёр
Тревор
Дауни
- ДЧАктёр
Джесси
Чеви
- ДСАктёр
Дон
Скрибнер
- МБАктёр
Мерсер
Боффи
- СБАктёр
Стела
Бурдт
- РЧАктёр
Ральф
Чан
- СДАктёр
Скотт
Диксон
- ОТАктриса
Оливия
Тейлор Дадли
- ДЭАктёр
Дэйв
Эриксон
- ДКСценарист
Джимми
Коста
- ДКПродюсер
Джимми
Коста
- БКПродюсер
Брайан
Косс
- БКОператор
Брайан
Косс
- ЭКомпозитор
Эпплтон