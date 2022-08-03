Эпплтон
Wink
Фильмы
Эпплтон
6.12015, Appleton
Триллер, Криминал81 мин18+

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Эпплтон (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

C наступлением суровой зимы в небольшом городке Эпплтон, штат Висконсин, вновь объявился Митчелл – бандит, который прежде терроризировал жителей. Когда-то от его рук погиб отец Мэдди Баллистер, и теперь она намерена разыскать злодея и отомстить.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb