Эпплтон (фильм, 2015) смотреть онлайн

C наступлением суровой зимы в небольшом городке Эпплтон, штат Висконсин, вновь объявился Митчелл – бандит, который прежде терроризировал жителей. Когда-то от его рук погиб отец Мэдди Баллистер, и теперь она намерена разыскать злодея и отомстить.

