Эпидемия: Вирус 32 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Хоррор о матери, которая пытается спасти свою дочь во время эпидемии страшного вируса. Охранница Ирис работает в заброшенном спортивном комплексе. Однажды на смену она берет дочь Тату — так Ирис пытается загладить вину перед девочкой за то, что у нее не получается проводить с ней достаточно времени. Пока мать выполняет свои служебные обязанности, Тата бродит по комплексу, борясь со скукой. В это время в городе происходит вспышка загадочного вируса, который делает из обычных людей жестоких убийц. Зараженные врываются в здание, и теперь между Ирис и Татой множество комнат, наполненных смертельно опасными монстрами. Сможет ли мать воссоединиться с дочерью, расскажет «Эпидемия. Вирус 32» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.

