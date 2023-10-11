Эпидемия: Вирус 32 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Хоррор о матери, которая пытается спасти свою дочь во время эпидемии страшного вируса. Охранница Ирис работает в заброшенном спортивном комплексе. Однажды на смену она берет дочь Тату — так Ирис пытается загладить вину перед девочкой за то, что у нее не получается проводить с ней достаточно времени. Пока мать выполняет свои служебные обязанности, Тата бродит по комплексу, борясь со скукой. В это время в городе происходит вспышка загадочного вируса, который делает из обычных людей жестоких убийц. Зараженные врываются в здание, и теперь между Ирис и Татой множество комнат, наполненных смертельно опасными монстрами. Сможет ли мать воссоединиться с дочерью, расскажет «Эпидемия. Вирус 32» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ГЭРежиссёр
Густаво
Эрнандес
- ПСАктриса
Паула
Сильва
- ДЭАктёр
Даниель
Эндлер
- ПГАктриса
Пилар
Гарсиа Айала
- ФВАктёр
Франко
Вилла
- СГАктриса
София
Гонсалес
- АБАктриса
Анаиси
Брюне
- ВМАктриса
Вирхиния
Мендес
- ГЭСценарист
Густаво
Эрнандес
- ЖЛПродюсер
Жоан
Луис Гоас
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- НЯАктриса дубляжа
Ниёле
Яушева
- КДАктёр дубляжа
Кирилл
Долгов
- ВЗАктриса дубляжа
Виктория
Зайцева
- ГГМонтажёр
Гий
Гатти