Актёры и съёмочная группа фильма «Эпидемия. Новое заражение»

Актёры
АктрисаElsa Gray
Соня УолгерSonya Walger
АктрисаJessica Murdock
Хейли ЭринHayley Erin
АктёрRaymond Reed
Тони АмендолаTony Amendola
АктёрVince Harding
Джеб БеррьеJeb Berrier
АктрисаMolly
Айанна БеркширAyanna Berkshire
АктрисаJanie
Бетти МойерBetty Moyer
АктёрFrank
Блейн ПалмерBlaine Palmer
АктрисаReed's crew member
Синди РоудсCyndi Rhoads
АктёрReed's crew member
Дэвид ЛофтусDavid Loftus
АктёрIan
Ник ДжорджNick George
АктёрGuard
Колтон РучинскиColton Ruscheinsky
АктёрMiles
Джеффри БэйкерJeffrey Baker
АктёрDarren