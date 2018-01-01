Wink
Фильмы
Эпидемия. Новое заражение
Актёры и съёмочная группа фильма «Эпидемия. Новое заражение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Эпидемия. Новое заражение»

Актёры

Соня Уолгер

Соня Уолгер

Sonya Walger
АктрисаElsa Gray
Хейли Эрин

Хейли Эрин

Hayley Erin
АктрисаJessica Murdock
Тони Амендола

Тони Амендола

Tony Amendola
АктёрRaymond Reed
Джеб Беррье

Джеб Беррье

Jeb Berrier
АктёрVince Harding
Айанна Беркшир

Айанна Беркшир

Ayanna Berkshire
АктрисаMolly
Бетти Мойер

Бетти Мойер

Betty Moyer
АктрисаJanie
Блейн Палмер

Блейн Палмер

Blaine Palmer
АктёрFrank
Синди Роудс

Синди Роудс

Cyndi Rhoads
АктрисаReed's crew member
Дэвид Лофтус

Дэвид Лофтус

David Loftus
АктёрReed's crew member
Ник Джордж

Ник Джордж

Nick George
АктёрIan
Колтон Ручински

Колтон Ручински

Colton Ruscheinsky
АктёрGuard
Джеффри Бэйкер

Джеффри Бэйкер

Jeffrey Baker
АктёрMiles
Дэн Кайл

Дэн Кайл

Dan Kyle
АктёрDarren

Продюсеры

Дэвид Лосон мл.

Дэвид Лосон мл.

David Lawson Jr.
Продюсер