Эпидемия. Новое заражение (фильм, 2022) смотреть онлайн

Девушка случайно становится носителем смертельного вируса и пускается в бега. Закрученный триллер «Эпидемия. Новое заражение» — фильм о том, как один заболевший может поставить мир на грань катастрофы.



Неожиданно на глазах у Джессики убивают ее друга. Испугавшись, она сбегает с места преступления. Когда девушка узнает, что ее ищет полиция, у нее не возникает сомнений почему — наверняка, ее хотят посадить за убийство, которого она не совершала. В действительности она случайно заразилась опасным вирусом, способным истребить все человечество. До объявления карантина и пока не началась паника, на ее поиски отправляют агента спецслужб с установкой взять носителя живой или мертвой. Симптомов у Джессики пока нет, но, двигаясь к границе, она сеет смерть вокруг себя и не понимает, что происходит.



