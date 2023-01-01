Энтони Джошуа vs. Роберт Хелениус (фильм, 2023) смотреть онлайн

Энтони Джошуа продолжает реабилитацию карьеры после потери чемпионских титулов. Британец должен был выйти на реванш против Диллиана Уайта, которого побеждал в 2015-м, но соперник провалил допинг-тест. Вместо него за несколько дней до боя договорились с Робертом Хелениусом по прозвищу «Северный кошмар».



