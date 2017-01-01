Энергетическая революция сегодня (фильм, 2017) смотреть онлайн

Могут ли альтернативные источники заменить ископаемое топливо и обеспечить энергией весь мир? В поисках ответа режиссeр фильма отправляется в путешествие. Это удивительная одиссея по Соединенным Штатам познакомит режиссера и нас с предпринимателями, общественными деятелями и обычными гражданами, которые выступают первопроходцами в использовании экологически чистых энергетических решений. Несмотря на часто не самые благоприятные условия и различные препятствия, у этих людей успешно получается создавать новые рабочие места, при этом неплохо зарабатывать и делать жизнь американцев здоровее. Документальный фильм реалистично и доступно, на примерах объясняет новаторские технологии в области возобновляемых источников энергии, дающих надежду на светлое будущее. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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