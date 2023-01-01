Энди Уорхол. Мечта по-американски
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Энди Уорхол. Мечта по-американски
2023, Andy Warhol - americký sen
Документальные98 мин16+
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Энди Уорхол. Мечта по-американски (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь и творчество человека, навсегда поменявшего облик современного искусства. Документальный проект «Энди Уорхол. Мечта по-американски» — фильм о пути художника, оказавшегося на вершине славы.

Семья Энди Уорхола родом из маленькой словацкой деревушки Микова, но их сын родился уже в американском Питтсбурге. Ему предстояло стать самой яркой звездой арт-сцены Нью-Йорка, обрести небывалую славу во всем мире и оказать влияние на много поколений вперед. Команда документального фильма рассказывает историю Уорхола через интервью с его семьей, арт-экспертами и историками, а также использует подлинную хронику, запечатлевшую жизнь художника на двух континентах.

Больше узнать о легенде современного искусства позволит документальный фильм «Энди Уорхол. Мечта по-американски» 2023 года. Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Словакия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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