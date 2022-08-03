Эммануэль 4 (фильм, 1983) смотреть онлайн
О фильме
Когда прошлое становится тяжелым грузом, единственный выход — начать все сначала. В эротической драме «Эммануэль 4» 1984 года героиня решается на хирургическую операцию. Изменив внешность, она надеется сбежать от самой себя, но перемены снаружи не всегда означают перемены внутри.
Став другой женщиной, Эммануэль пробует заново познать страсть, любовь и свободу. События разворачиваются на фоне роскошных бразильских пейзажей, и каждый из мужчин, с которым встречается героиня, раскрывает новые грани ее желаний. Но попытка убежать от прошлого тщетна: оно преследует Эммануэль в ее снах и воспоминаниях.
Фильм «Эммануэль 4» — не просто откровенное кино, а история о внутреннем поиске, о попытке стереть боль через физическое перевоплощение. Он о том, что тело можно изменить, но душа остается прежней.
Рейтинг
- ФЛРежиссёр
Франсис
Леруа
- СКАктриса
Сильвия
Кристель
- МНАктриса
Миа
Нюгрен
- ПБАктёр
Патрик
Бошо
- ДПАктриса
Дебора
Пауэр
- СБАктриса
Софи
Бержер
- ЖДАктёр
Жерар
Димильо
- СМАктриса
Соня
Мартин
- КМАктёр
Кристиан
Маркан
- МДАктриса
Мэрилин
Джесс
- ИЭАктриса
Изабель
Эстелль
- ЭАСценарист
Эмманюэль
Арсан
- ФЛСценарист
Франсис
Леруа
- ФДПродюсер
Франсис
Джакобетти
- Продюсер
Роджер
Корман
- КГПродюсер
Кристин
Гозлан
- АСПродюсер
Ален
Сирицки
- ЖПХудожник
Жан-Батист
Пуаро
- ЛХХудожница
Лоранс
Хеллер
- ЭПМонтажёр
Элен
Племянников
- ЖГОператор
Жан-Франсис
Гондр
- ММКомпозитор
Мишель
Мань