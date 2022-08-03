Эммануэль 4 (фильм, 1983) смотреть онлайн

Когда прошлое становится тяжелым грузом, единственный выход — начать все сначала. В эротической драме «Эммануэль 4» 1984 года героиня решается на хирургическую операцию. Изменив внешность, она надеется сбежать от самой себя, но перемены снаружи не всегда означают перемены внутри.



Став другой женщиной, Эммануэль пробует заново познать страсть, любовь и свободу. События разворачиваются на фоне роскошных бразильских пейзажей, и каждый из мужчин, с которым встречается героиня, раскрывает новые грани ее желаний. Но попытка убежать от прошлого тщетна: оно преследует Эммануэль в ее снах и воспоминаниях.



Фильм «Эммануэль 4» — не просто откровенное кино, а история о внутреннем поиске, о попытке стереть боль через физическое перевоплощение. Он о том, что тело можно изменить, но душа остается прежней.

