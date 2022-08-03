Эмбрион
Wink
Фильмы
Эмбрион
4.32020, Embrión
Ужасы, Фантастика69 мин18+

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Эмбрион (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Пережив похищение инопланетянам, Эвелин обнаруживает, что беременна. И нечто, растущее внутри девушки, превращает еe в кровожадного монстра.

Страна
Чили
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эмбрион»