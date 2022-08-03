Эмбрион (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Пережив похищение инопланетянам, Эвелин обнаруживает, что беременна. И нечто, растущее внутри девушки, превращает еe в кровожадного монстра.
СтранаЧили
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
3.1 IMDb
- ПВРежиссёр
Патрисио
Вальядарес
- РПАктриса
Ромина
Пераззо
- ДГАктёр
Доминго
Гусман
- КЭАктриса
Каролина
Эскобар
- ККАктёр
Кристиан
Куэнтрехо
- ВФАктёр
Витторио
Фанфан
- МНАктёр
Мануэль
Наваррет
- АРАктёр
Алан
Робинсон
- ПВАктёр
Патрисио
Вальядарес
- ЭБАктриса
Эвелин
Бельмар
- БКСценарист
Барри
Китинг
- ПВСценарист
Патрисио
Вальядарес
- ПВПродюсер
Патрисио
Вальядарес
- ЛКПродюсер
Лорис
Курчи
- ВФПродюсер
Витторио
Фанфан
- ПВМонтажёр
Патрисио
Вальядарес