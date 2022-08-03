Эллен Дедженерес. Здесь и сейчас (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Ellen DeGeneres: Here and Now
Документальный, Реалити - шоу59 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Эллен поднимает темы прокрастинации, телевидения, разговоров по сотовым телефонам, уверенности в себе, лени, йогуртов, кинотеатров, неловких ситуаций и этикета.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный, Реалити - шоу
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb