Эллен Дедженерес. Здесь и сейчас
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Эллен Дедженерес. Здесь и сейчас

Эллен Дедженерес. Здесь и сейчас (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Ellen DeGeneres: Here and Now
Документальный, Реалити - шоу59 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Эллен поднимает темы прокрастинации, телевидения, разговоров по сотовым телефонам, уверенности в себе, лени, йогуртов, кинотеатров, неловких ситуаций и этикета.

Страна
США
Жанр
Комедия, Документальный, Реалити - шоу
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb