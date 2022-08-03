Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Эллен поднимает темы прокрастинации, телевидения, разговоров по сотовым телефонам, уверенности в себе, лени, йогуртов, кинотеатров, неловких ситуаций и этикета.

