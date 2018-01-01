Актёры и съёмочная группа фильма «Элитный отряд»

WinkФильмыЭлитный отрядАктёры и съёмочная группа фильма «Элитный отряд»
Актёры
АктёрJohan de Vries
Мартин ЛэйкмейерMartijn Lakemeier
АктёрRaymond 'The Turk' Westerling
Марван КензариMarwan Kenzari
АктёрMattias Cohen
Йонас СмулдерсJonas Smulders
АктёрSjaak 'Charlie' Rondhuis
Абель ван ГийлсвейкAbel van Gijlswijk
АктёрEddy Coolen
Коэн БрильCoen Bril
АктёрTinus de Val
Рейну Шолтен ван АшатReinout Scholten van Aschat
АктёрWerner de Val
Джим ДеддесJim Deddes
АктёрChaplain Janssen
Джероен ПерсевальJeroen Perceval
АктёрCamp Commander Mulder
Майк РеусMike Reus
АктёрSamuel Manuhio