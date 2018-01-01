Wink
Элитный отряд
Актёры и съёмочная группа фильма «Элитный отряд»

Режиссёры

Йим Таихутту

Jim Taihuttu
Режиссёр

Актёры

Мартин Лэйкмейер

Martijn Lakemeier
АктёрJohan de Vries
Марван Кензари

Marwan Kenzari
АктёрRaymond 'The Turk' Westerling
Йонас Смулдерс

Jonas Smulders
АктёрMattias Cohen
Абель ван Гийлсвейк

Abel van Gijlswijk
АктёрSjaak 'Charlie' Rondhuis
Коэн Бриль

Coen Bril
АктёрEddy Coolen
Рейну Шолтен ван Ашат

Reinout Scholten van Aschat
АктёрTinus de Val
Джим Деддес

Jim Deddes
АктёрWerner de Val
Джероен Персеваль

Jeroen Perceval
АктёрChaplain Janssen
Майк Реус

Mike Reus
АктёрCamp Commander Mulder
Хоэнос Полнайя

Joenoes Polnaija
АктёрSamuel Manuhio

Сценаристы

Йим Таихутту

Jim Taihuttu
Сценарист
Мустафа Дюгулу

Mustafa Duygulu
Сценарист

Продюсеры

Йим Таихутту

Jim Taihuttu
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Чабан

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа
Юрий Романов

Актёр дубляжа
Валерий Чеботаев

Актёр дубляжа
Олег Фёдоров

Актёр дубляжа

Операторы

Леннарт Ферстеген

Lennart Verstegen
Оператор