Элитный отряд
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Элитный отряд

Элитный отряд (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.72020, De Oost
Триллер, Драма135 мин18+

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О фильме

После Второй мировой в Индонезии развернулась война за независимость. Голландец Йохан прибывает туда, чтобы подавлять то и дело возникающие восстания. Йохан – сын члена фашисткой партии Нидерландов, и в чужой стране он пытается убежать от своего прошлого. Постепенно он попадает под влияние Рэймонда Вестерлинга, офицера с садистскими наклонностями, который не прочь прибегнуть даже к пыткам.

Страна
Нидерланды, США, Бельгия, Франция, Индонезия
Жанр
Военный, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элитный отряд»