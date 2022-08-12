После Второй мировой в Индонезии развернулась война за независимость. Голландец Йохан прибывает туда, чтобы подавлять то и дело возникающие восстания. Йохан – сын члена фашисткой партии Нидерландов, и в чужой стране он пытается убежать от своего прошлого. Постепенно он попадает под влияние Рэймонда Вестерлинга, офицера с садистскими наклонностями, который не прочь прибегнуть даже к пыткам.

