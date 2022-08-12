Элитный отряд (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.72020, De Oost
Триллер, Драма135 мин18+
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О фильме
После Второй мировой в Индонезии развернулась война за независимость. Голландец Йохан прибывает туда, чтобы подавлять то и дело возникающие восстания. Йохан – сын члена фашисткой партии Нидерландов, и в чужой стране он пытается убежать от своего прошлого. Постепенно он попадает под влияние Рэймонда Вестерлинга, офицера с садистскими наклонностями, который не прочь прибегнуть даже к пыткам.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЙТРежиссёр
Йим
Таихутту
- МЛАктёр
Мартин
Лэйкмейер
- МКАктёр
Марван
Кензари
- ЙСАктёр
Йонас
Смулдерс
- АвАктёр
Абель
ван Гийлсвейк
- КБАктёр
Коэн
Бриль
- РШАктёр
Рейну
Шолтен ван Ашат
- ДДАктёр
Джим
Деддес
- ДПАктёр
Джероен
Персеваль
- МРАктёр
Майк
Реус
- ХПАктёр
Хоэнос
Полнайя
- ЙТСценарист
Йим
Таихутту
- МДСценарист
Мустафа
Дюгулу
- ЙТПродюсер
Йим
Таихутту
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ЛФОператор
Леннарт
Ферстеген