11-летний Элио, неудачник с богатой фантазией, случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далеких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению, Элио должен установить новые связи с эксцентричными ин�опланетянами, пройти ряд серьезных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.



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