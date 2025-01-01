Элио (филь�м, 2025) смотреть онлайн
2025, Elio
Фантастика, Фэнтези18+
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О фильме
11-летний Элио, неудачник с богатой фантазией, случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далеких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению, Элио должен установить новые связи с эксцентричными ин�опланетянами, пройти ряд серьезных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма, Фэнтези
Рейтинг
- ЭМРежиссёр
Эдриан
Молина
- МШРежиссёр
Мадлен
Шарафьян
- ДШРежиссёр
Доми
Ши
- ЙКАктёр
Йонас
Кибриб
- Актриса
Зои
Салдана
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- ДДАктриса
Джамила
Джамил
- РЭАктёр
Реми
Эджерли
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- ЭМСценарист
Эдриан
Молина
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- ЛКПродюсер
Линдси
Коллинз
- КДХудожник
Кайл
Джонс
- ХДХудожник
Харли
Джессуп
- СБМонтажёр
Стив
Блум
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен