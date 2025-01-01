Элио
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Элио

Элио (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Elio
Фантастика, Фэнтези18+

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О фильме

11-летний Элио, неудачник с богатой фантазией, случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далеких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению, Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьезных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма, Фэнтези

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