Экзорцизм. Изгоняющий духов (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Молодой экзорцист нарушает правила ритуала и навлекает трагедию на себя и своих близких. Хоррор из Таиланда «Экзорцизм. Изгоняющий духов» (2024) — леденящая кровь история о гордости и искуплении.



Кэо, ученик мудрого экзорциста, мечтает раздобыть денег на свадьбу с красавицей Сой, в которую давно влюблен. Для этого он пытается создать любовное зелье и дорого его продать. Однажды дядя просит Кэо изгнать жуткого призрака с территории школы за большой гонорар. Однако ритуал срывается, и демон убивает учителя руками Кэо. Молодой экзорцист, виня себя в трагедии, решает уйти из города, поручив заботу о Сой своему другу Ину. Чтобы девушка не страдала от разлуки, Кэо оставляет ей любовное зелье, но он еще не знает, на что обрекает возлюбленную.



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