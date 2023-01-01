Экстаз (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Фотограф, несчастная в браке, начинает интрижку с успешным художником, которая приведет к катастрофе. Фильм «Экстаз» — чувственная драма из Латвии о запретном влечении.



Эфе снимает откровенные и чувст�венные фотографии, но из ее личной жизни страсть давно испарилась. Отношения с мужем стали пресными. Но в соседней студии работает художник Элиас, к которому Эфе проникается симпатией. Постепенно они знакомятся ближе, начинают проводить друг с другом больше времени, и Эфе затягивает в водоворот запретного влечения. Со временем легкий роман на стороне становится психологической зависимостью, выбраться из которой почти невозможно.



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