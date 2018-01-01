WinkФильмыЭкспресс на КасабланкуАктёры и съёмочная группа фильма «Экспресс на Касабланку»
Актёры и съёмочная группа фильма «Экспресс на Касабланку»
Режиссёры
Актёры
АктёрAlan Cooper
Джейсон КоннериJason Connery
АктёрCaptain Franchetti
Франческо КуиннFrancesco Quinn
АктрисаLt. Lorna Fisher
Джинни СтеффанJinny Steffan
АктёрOtto Von Tiblis
Манфред ЛеманнManfred Lehmann
АктёрMajor Valmore
Жан СорельJean Sorel
АктёрColonel Bats
Дональд ПлезенсDonald Pleasence
АктёрMajor Gen. Williams
Гленн ФордGlenn Ford
АктрисаNanny
Луиза МанериLuisa Maneri
АктёрPriest (в титрах: Horst Schon)
Хорст ШёнHorst Schön
АктёрJason Lloyd