Wink
Фильмы
Экспресс на Касабланку
Актёры и съёмочная группа фильма «Экспресс на Касабланку»

Актёры и съёмочная группа фильма «Экспресс на Касабланку»

Режиссёры

Серджо Мартино

Серджо Мартино

Sergio Martino
Режиссёр

Актёры

Джейсон Коннери

Джейсон Коннери

Jason Connery
АктёрAlan Cooper
Франческо Куинн

Франческо Куинн

Francesco Quinn
АктёрCaptain Franchetti
Джинни Стеффан

Джинни Стеффан

Jinny Steffan
АктрисаLt. Lorna Fisher
Манфред Леманн

Манфред Леманн

Manfred Lehmann
АктёрOtto Von Tiblis
Жан Сорель

Жан Сорель

Jean Sorel
АктёрMajor Valmore
Дональд Плезенс

Дональд Плезенс

Donald Pleasence
АктёрColonel Bats
Гленн Форд

Гленн Форд

Glenn Ford
АктёрMajor Gen. Williams
Луиза Манери

Луиза Манери

Luisa Maneri
АктрисаNanny
Хорст Шён

Хорст Шён

Horst Schön
АктёрPriest (в титрах: Horst Schon)
Дэвид Брэндон

Дэвид Брэндон

David Brandon
АктёрJason Lloyd

Сценаристы

Эрнесто Гастальди

Эрнесто Гастальди

Ernesto Gastaldi
Сценарист
Серджо Мартино

Серджо Мартино

Sergio Martino
Сценарист
Роберто Леони

Роберто Леони

Roberto Leoni
Сценарист

Продюсеры

Пьетро Инноченци

Пьетро Инноченци

Pietro Innocenzi
Продюсер

Художники

Марио Карлини

Марио Карлини

Mario Carlini
Художник

Операторы

Джанкарло Феррандо

Джанкарло Феррандо

Giancarlo Ferrando
Оператор

Композиторы

Луиджи Чеккарелли

Луиджи Чеккарелли

Luigi Ceccarelli
Композитор