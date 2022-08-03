Экспресс на Касабланку (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Январь 1943 года. Уинстон Черчилль летит в Марокко на встречу с президентом США Рузвельтом, но его самолет совершает вынужденную посадку в Алжире. Спецслужбы союзнических войск решают переправить премьер-министра в Касабланку поездом. Хотя этот план разрабатывается в обстановке строжайшей секретности, о нем становится известно противнику. Немецкий десант захватывает и минирует экспресс. Спасти жизнь главы государства и десятков мирных пассажиров должен лучший агент британской разведки Алан Купер…

