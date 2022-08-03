Экспресс на Касабланку (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
7.71989, Casablanca Express
Боевик, Военный87 мин18+
О фильме
Январь 1943 года. Уинстон Черчилль летит в Марокко на встречу с президентом США Рузвельтом, но его самолет совершает вынужденную посадку в Алжире. Спецслужбы союзнических войск решают переправить премьер-министра в Касабланку поездом. Хотя этот план разрабатывается в обстановке строжайшей секретности, о нем становится известно противнику. Немецкий десант захватывает и минирует экспресс. Спасти жизнь главы государства и десятков мирных пассажиров должен лучший агент британской разведки Алан Купер…
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.1 IMDb
- СМРежиссёр
Серджо
Мартино
- ДКАктёр
Джейсон
Коннери
- ФКАктёр
Франческо
Куинн
- ДСАктриса
Джинни
Стеффан
- МЛАктёр
Манфред
Леманн
- ЖСАктёр
Жан
Сорель
- ДПАктёр
Дональд
Плезенс
- ГФАктёр
Гленн
Форд
- ЛМАктриса
Луиза
Манери
- ХШАктёр
Хорст
Шён
- ДБАктёр
Дэвид
Брэндон
- ЭГСценарист
Эрнесто
Гастальди
- СМСценарист
Серджо
Мартино
- РЛСценарист
Роберто
Леони
- ПИПродюсер
Пьетро
Инноченци
- МКХудожник
Марио
Карлини
- ДФОператор
Джанкарло
Феррандо
- ЛЧКомпозитор
Луиджи
Чеккарелли