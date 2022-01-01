Екатерина II: Закат Великой
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Екатерина II: Закат Великой

Екатерина II: Закат Великой (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.02022, Екатерина II: Закат Великой
Драмы, Исторические30 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Екатерина II выбирает наследника российского государства. Короткометражная драма, снятая перспективным молодым режиссером.

1796 год. Екатерина Великая подводит итоги своего правления и задумывается о том, кому оставит страну. Главный претендент на трон, сын Павел, винит мать в смерти своего отца и мечтает использовать власть так, чтобы ей отомстить. Императрица с тяжелым сердцем размышляет о судьбе государства, в которое вложила столько сил. Разум подсказывает ей объявить наследником не сына, а внука — Александра Павловича. Но такое решение больно ударит по самолюбию Павла, что тоже может привести к непредсказуемым последствиям.

Какой выбор сделает Екатерина как правительница и какие эмоции ей придется обуздать как матери? Узнаете, если включите историческую драму «Екатерина II: Закат Великой», — фильм 2022 года смотреть можно на нашем сервисе.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Екатерина II: Закат Великой»

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