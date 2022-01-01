Екатерина II: Закат Великой (фильм, 2022) смотреть онлайн

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Екатерина II выбирает наследника российского государства. Короткометражная драма, снятая перспективным молодым режиссером.



1796 год. Екатерина Великая подводит итоги своего правления и задумывается о том, кому оставит страну. Главный претендент на трон, сын Павел, винит мат�ь в смерти своего отца и мечтает использовать власть так, чтобы ей отомстить. Императрица с тяжелым сердцем размышляет о судьбе государства, в которое вложила столько сил. Разум подсказывает ей объявить наследником не сына, а внука — Александра Павловича. Но такое решение больно ударит по самолюбию Павла, что тоже может привести к непредсказуемым последствиям.



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