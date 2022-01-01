Екатерина II: Закат Великой (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Екатерина II выбирает наследника российского государства. Короткометражная драма, снятая перспективным молодым режиссером.
1796 год. Екатерина Великая подводит итоги своего правления и задумывается о том, кому оставит страну. Главный претендент на трон, сын Павел, винит мат�ь в смерти своего отца и мечтает использовать власть так, чтобы ей отомстить. Императрица с тяжелым сердцем размышляет о судьбе государства, в которое вложила столько сил. Разум подсказывает ей объявить наследником не сына, а внука — Александра Павловича. Но такое решение больно ударит по самолюбию Павла, что тоже может привести к непредсказуемым последствиям.
Какой выбор сделает Екатерина как правительница и какие эмоции ей придется обуздать как матери? Узнаете, если включите историческую драму «Екатерина II: Закат Великой», — фильм 2022 года смотреть можно на нашем сервисе.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- ААРежиссёр
Андрей
Арчаков
- ОЛАктриса
Ольга
Лебедева
- СВАктёр
Сергей
Великоредчанин
- ВГАктёр
Вадим
Гайдуковский
- АПАктёр
Александр
Пойлов
- ЮКАктёр
Юрий
Климов
- НЛАктёр
Николай
Лещуков
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- АКАктриса
Алина
Коротенко
- ДКАктёр
Денис
Котов
- ААСценарист
Андрей
Арчаков
- Продюсер
Виолетта
Баринова
- ЕБХудожница
Екатерина
Барынина
- АЛХудожница
Алена
Лагарькова
- ВКМонтажёр
Владимир
Круц
- АИОператор
Андрей
Иванов
- БККомпозитор
Борис
Кукоба
- МВКомпозитор
Максим
Войтов