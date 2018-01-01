Wink
Его девушка Пятница
Актёры и съёмочная группа фильма «Его девушка Пятница»

Актёры и съёмочная группа фильма «Его девушка Пятница»

Режиссёры

Ховард Хоукс

Howard Hawks
Режиссёр

Актёры

Кэри Грант

Cary Grant
АктёрWalter Burns
Розалинд Расселл

Rosalind Russell
АктрисаHildy Johnson
Ральф Беллами

Ralph Bellamy
АктёрBruce Baldwin
Джин Локхарт

Gene Lockhart
АктёрSheriff Hartwell
Портер Холл

Porter Hall
АктёрMurphy
Эрнест Трукс

Ernest Truex
АктёрBensinger
Клифф Эдвардс

Cliff Edwards
АктёрEndicott
Кларенс Колб

Clarence Kolb
АктёрMayor
Роско Карнс

Roscoe Karns
АктёрMcCue
Фрэнк Дженкс

Frank Jenks
АктёрWilson

Сценаристы

Чарльз Ледерер

Charles Lederer
Сценарист
Бен Хект

Ben Hecht
Сценарист
Чарльз МакАртур

Charles MacArthur
Сценарист
Морри Рискинд

Morrie Ryskind
Сценарист

Продюсеры

Ховард Хоукс

Howard Hawks
Продюсер

Операторы

Джозеф Уолкер

Joseph Walker
Оператор

Композиторы

Феликс Миллс

Felix Mills
Композитор