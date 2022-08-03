Его девушка Пятница (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

Уолтер Берне - главный редактор газеты, Хильди Джонсон - его бывшая жена и лучший репортер. Она приходит сообщить Уолтеру, что выходит замуж и покидает газету. Прожженный циник, тот все еще любит Хильди, да и лучшего сотрудника терять не хочет, поэтому он дает ей последнее задание - взять интервью у приговоренного к смерти Мерфи. Это будет ее лучший репортаж, вершина карьеры.

