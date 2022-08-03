Его девушка Пятница (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

Его девушка Пятница
Его девушка Пятница
His Girl Friday
Драма, Мелодрама92 мин18+

О фильме

Уолтер Берне - главный редактор газеты, Хильди Джонсон - его бывшая жена и лучший репортер. Она приходит сообщить Уолтеру, что выходит замуж и покидает газету. Прожженный циник, тот все еще любит Хильди, да и лучшего сотрудника терять не хочет, поэтому он дает ей последнее задание - взять интервью у приговоренного к смерти Мерфи. Это будет ее лучший репортаж, вершина карьеры.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

